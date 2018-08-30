بوتين يتنقل في سيارة الليموزين "محلية الصنع" وخالية من الرفاهية

كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، الذي اختار لنفسه سيارة ليموزين من طراز "أوروس" وطنية الصنع، لم يطلب لنفسه تفاصيل رفاهية إضافية.

إقرأ المزيد

وقال الوزير في مقابلة مع وكالة نوفوستي، عند اختياره سيارة ليموزين الروسية الصنع، لم يطلب الرئيس بوتين تفاصيل إضافية، ولكن على العكس من ذلك، كان من الصعب إقناعه بإضافات تضمن سلامة وجودة السيارة".

وأضاف مانتوروف في المقابلة مع الوكالة: "إذا تحدثنا عن الرئيس ، فهو ديمقراطي بشكل عام، لا تلفت انتباهه الزخارف والإضافات الخاوية المضمون".

وأوضح الوزير أن "سيارة ليموزين بوتين كانت سيارة نوعية، ولم يكن من المخجل عرضها على رؤساء ومسؤولين آخرين".

وحضر بوتين يوم 7 مايو إلى حفل تنصيبه على متن سيارة ليموزين "Cortege". واستخدمها لتنقلاته في موسكو وضواحيها. وسبق للإدارة الرئاسية في الكرملين، أن أعلنت أنه من المخطط توسيع أسطول هذه السيارات الرئاسية المحلية، وأن ذلك يعتمد على حجم الإنتاج، وفي بعض الأحيان النادرة يقوم بوتين باستخدام سيارات من صناعة أجنبية.

و"الموكب" هو مشروع لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات "الليموزين" و"سيدان" و"ميني فان" لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم الرئيس الروسي. وستباع السيارات في الأسواق تحت ماركة "أوروس"، ويتوقع أن يبدأ سعر السيارة الواحدة من 10 ملايين روبل (ما يعادل نحو 147 ألف دولار).

وعن حجم الإنتاج، ذكر الوزير مانتوروف، أنه من المخطط إنتاج قرابة 120 سيارة من النماذج الثلاثة (ليموزين وسيدان وميني فان) خلال العام القادم، منها 50 سيارة مخصصة للحكومة الروسية.

وأشاد الوزير الروسي، خلال المقابلة، بالطلب الكبير الذي تشهده سيارات "أوروس"، مشيرا إلى أن توقيع عقود التوريد سيبدأ في سبتمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي