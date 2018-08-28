البطريرك كيريل يوجه رسالة إلى الزعيم كيم جونغ أون

سلّم بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل عبر وفد مسيحي من كوريا الشمالية زار موسكو مؤخرا رسالة شفهية إلى زعيم هذه البلاد كيم جونغ أون.

وتمنى كيريل، أثناء مراسم تدشين كنيسة جديدة في موسكو الاثنين الماضي، لأعضاء الوفد أن يرشدهم الرب إلى تعزيز الدين الأرثوذكسي ببلادهم، وطلب منهم نقل تحياته إلى زعيم كوريا الشمالية الاشتراكي حيث تمنى له "عون الرب في تحسين معيشة الشعب الكوري في مختلف النواحي".

وفي اليوم اللاحق، أعرب رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، أثناء مراسم استقبال رسمية للوفد أقيمت في كاتدرائية المسيح المخلص، عن ارتياحه إزاء اهتمام كيم بهذه الكاتدرائية، معربا عن أمله في أن يزورها الزعيم الكوري بنفسه.

ويضم الوفد رئيس اللجنة الأرثوذكسية الكورية الشمالية فيتالي كيم تشي سون وعددا من الكوريين الشماليين تخرجوا في المعهد الإكليريكي بمدينة خاباروفسك أقصى شرق روسيا وغيرهم من المسؤولين.

المصدر: وكالات