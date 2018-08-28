// 26.06.2018 по тикету 15478
بوتين يقيل 15 جنرالا
Sputnik /Alexei Druzhinin
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بإعفاء 15 ضابطا في رتبة جنرالات من مناصبهم في وزارات الطوارئ والداخلية ودائرة السجون الاتحادية ولجنة التحقيقات.
وبين هؤلاء الجنرالات الذين يطالهم المرسوم نائب وزير الطوارئ فلادلين أكسيونوف ومسؤولون رفيعو المستوى آخرون في مختلف الأقاليم الروسية.
وأقيل بهذا القرار رئيس الهيئة العامة لوزارة الطوارئ في مقاطعة تومسك (شرق البلاد) ميخائيل بيغون الذي رُفعت ضده دعوى قضائية بتهمة الفساد.
وعين بوتين رؤساء جددا في مؤسسات تابعة لأجهزة أمنية في مناطق متفرقة.
المصدر: وكالات
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