شويغو: مناورات "الشرق-2018" ستكون الأضخم منذ عام 1981

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن قوات الجيش ستستخدم نحو 300 ألف عسكري في مناورات "الشرق-2018" التي ستجري في روسيا مطلع الشهر القادم.

وقال شويغو للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إنها تشبه إلى حد ما مناورات "الغرب-1981" لكنها ستكون أوسع نطاقا في بعض المجالات. وسيشارك فيها أكثر من ألف طائرة و 300 ألف عسكري وأسطول المحيط الهادئ والأسطول الشمالي وقوات الإنزال بالكامل".

وأشار إلى أن روسيا لم تجر مثل هذه المناورات الواسعة منذ العهد السوفيتي عام 1981.

وأضاف: "تصوروا أن 36 ألف وحدة من المعدات العسكرية وبينها الدبابات والمدرعات ومركبات المشاة تتحرك في آن واحد، ويتم تدريب كل هذه المعدات في ظروف تحاكي الواقع الحي".

ومن المتوقع أن تجري مناورات "الشرق-2018" الدولية في الفترة ما بين الـ11 والـ15 من سبتمبر القادم لتصبح أكثر فعالية في إطار تدريب القوات المسلحة الروسية.

وستشارك في المناورات الوحدات العسكرية من المنطقتين العسكريتين الشرقية والمركزية وقوات الأسطول الشمالي وكل وحدات قوات الإنزال الروسية والطائرات الحربية وطائرات النقل. وستشارك في إحدى مراحلها أيضا الوحدات العسكرية من الصين ومنغوليا.

وأجرت القوات المسلحة الروسية العام الماضي مناورات "الغرب-2017" التي أثارت انتقادات شديدة من جانب الدول الغربية وحلف الناتو.

من جهته أعلن ممثل حلف الناتو، ديلان وايت، أن الحلف يعتبر المناورات المقبلة في روسيا إعدادا للعسكريين الروس "للنزاعات الواسعة النطاق".

وقال: "تظهر مناورات "الشرق-2018" تركيز روسيا على الإعداد (إعداد قواتها العسكرية) للنزاعات الواسعة النطاق، الأمر الذي يدخل الصورة التي كنا نشهدها سابقا وهي صورة روسيا الأكثر حزما التي تزيد حجم ميزانيتها العسكرية وتواجدها العسكري بشكل جدي".

المصدر: إنترفاكس + تاس