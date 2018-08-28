بوتين يتمتع بجمال "الغابة الخيالية" في سيبيريا (صور+فيديو)

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء عطلته التي تمتع بها في جمهورية طيفا الروسية بسيبيريا، إلى جمال الغابات المحلية، واصفا إياها بـ "الغابة الخيالية".

ونشرت وسائل الإعلام الروسية صورا من عطلة الرئيس الروسي تظهر لحظات رحلة بوتين في النهر على متن القارب وتنزهه في الجبال والغابات، وذلك بمرافقة وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأمن الفيدرالية ألكسندر بورتنيكوف وعدد من المسؤولين المحليين.

Sputnik Aleksey Nikolskyi

وقال بوتين منبهرا بجمال الطبيعة هناك: "إنها الغابة الخيالية".

وأفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، بأن الرئيس بوتين قضي - أثناء طريقه إلى مدينة كيميروفو الروسية – عدة أيام في جمهورية طيفا.

Sputnik Aleksey Nikolskyi

ولم تكن هذه العطلة الأولى التي يقضيها الرئيس الروسي في جمهورية طيفا ومنطقة سيبيريا. فقد قضي العام الماضي يومين في سيبيريا حيث قام هناك بصيد الأسماك والغطس تحت الماء.

المصدر: نوفوستي