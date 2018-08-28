ريابكوف: ماكين كان رمزا لمعاداة روسيا.. لكنه جدير بالاحترام!

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن السيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين كان رمزا لمعاداة روسيا على نحو شرس، لكنه كان مع ذلك جديرا بالاحترام.

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وقال ريابكوف على أثير قناة "روسيا 1" أمس الاثنين:"ماكين حقا كان رمزا للمعاداة الشرسة لبلدنا، وكان يقوم بذلك عن قناعة شخصية، من هذا المنطلق كان جديرا بالاحترام، ويحترم الأعداء، وبالطبع نحن نحترم جميع خصومنا، نحن نعتقد أن هؤلاء هم الأشخاص الذين يتمتعون بقوة كبيرة وفرص وافرة".

وتوفي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أريزونا، وأحد صقور الكونغرس، جون ماكين، في الأسبوع الماضي، عن عمر يناهز 81 عاما، بعدما عانى طوال عام من سرطان الدماغ، وقد أعلن أقارب السيناتور، يوم 24 أغسطس، أنه توقف عن العلاج.

وكان أوليغ موروزوف، عضو اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، قد قال إن جون ماكين الذي كان من أنصار أمريكا القوية، كان يرى روسيا، بكل صراحة، بأنها عدو وخصم، وتحدث علانية عن كراهيته لروسيا.

وكتب موروزوف فى صفحته على موقع فيسبوك: إن ماكين كان جيدا في كراهيته لروسيا، وقد علَّمنا أن نفهم أنفسنا وأمريكا بشكل أفضل".

المصدر: نوفوستي