// 26.06.2018 по тикету 15478
لوكاشينكو: أبحث مع بوتين مواضيع شخصية يخشى المتحدثون باسمنا التطرق لها
Sputnik Sergey Guneev
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ذكر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يترددان في بحث الملفات الشخصية للغاية أثناء لقاءاتهما.
وأشار لوكاشينكو، في حديث إلى التلفزيون البيلاروسي بشأن تفاصيل لقائه الأخير مع بوتين، إلى أن علاقاتهما قريبة جدا، مفسرا ذلك بالإرث السوفيتي المشترك، حين كانتا روسيا وبيلاروس جمهوريتين ضمن الاتحاد السوفيتي، والطابع السلافي للشعبين الصديقين.
وقال لوكاشينكو: "بفضل علاقاتنا الحميمة هذه، نعبر عن مواقفنا لبعضنا البعض بصراحة كاملة، حتى فيما يتعلق بالملفات الشخصية للغاية.. وحتى تلك التي يخشى المتحدثون باسمنا ذكرها".
المصدر: وكالات
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