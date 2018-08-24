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بالفيديو.. اندلاع حريق في مبنى البنك المركزي الروسي بموسكو

أخبار روسيا

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أفادت مصادر في هيئات الطوارئ الروسية بأن حريقا نشب في مبنى البنك المركزي الروسي في شارع نيغلينايا بوسط موسكو.

وأوضحت المصادر لوكالة "تاس" الروسية بأن النيران اشتعلت في الطابق الخامس بأحد المباني التابعة للبنك المركزي.

ووصلت إلى مكان الحادث فرق الإطفاء والإغاثة من وزارة الطوارئ الروسية، كما تم إغلاق الشارع أمام حركة المرور.

وفي وقت لاحق أكدت المصادر السيطرة على الوضع وإخماد النيران المكشوفة في المبنى.

وأكد البنك المركزي الروسي عدم إصابة أحد بأذى نتيجة الحريق.

المصدر: تاس

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