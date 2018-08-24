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وفاة منفذ الهجوم على عنصري الشرطة في موسكو متأثرا بجراحه

أخبار روسيا

وفاة منفذ الهجوم على عنصري الشرطة في موسكو متأثرا بجراحه
Sputnik Evgenya Novozhenina
مكان الهجوم، موسكو
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لقي منفذ الهجوم المسلح على عنصري الشرطة في موسكو، اليوم الجمعة، حتفه في المستشفى من جراء الجروح التي أصيب بها في أثناء الهجوم.

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ونقلت وكالة نوفوستي عن مصدر مطلع على الحادث: "أجريت له (المهاجم) عملية جراحية، لكنه لقي حتفه".

وأطلق الرجل المسلح مساء أمس الخميس النار على عنصري الشرطة وسط موسكو، الأمر الذي أسفر عن إصابة أحدهما. وردا على الهجوم استخدم رجلا الشرطة الأسلحة النارية ضد المهاجم وأصاباه بجروح بليغة، نقل على أثرها إلى المستشفى.

ونشرت لجنة التحقيق تسجيل فيديو من كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادث. ويظهر شريط الفيديو أن المهاجم بادر بإطلاق النار في اتجاه عنصري الشرطة خلال 30 ثانية، فيما حاول الأخيران إصابته في رجليه.

من جهته أفاد مصدر في هيئة الأمن أن المهاجم هو المواطن الروسي البالغ من العمر 31 عاما من جمهورية قبردين بلقار الواقعة جنوب روسيا.

المصدر: نوفوستي

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