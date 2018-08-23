لقاء خاص مع رئيس المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين

أكد رئيس المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين اللواء أليكسي تسيغانكوف في تصريح خاص لـRT، افتتاح 10 من أصل 36 مركز عبور على حدود سوريا وداخلها بهدف عودة اللاجئين.

وقال اللواء أليكسي تسيغانكوف، اليوم الخميس، إن المعابر مجهزة لإجراء عمليات تسجيل وإصدار الوثائق بما فيها "بدل ضائع" بشكل سريع.

وأضاف رئيس المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين بأنه تتوفر في المعابر نقاط طبية وغذائية وإمكانية الحصول على استشارات قانونية مجانا.

وأفاد تسيغانكوف بأن أكثر من مليون و200 ألف سوري من النازحين داخل البلاد عادوا إلى منازلهم، مشيرا إلى أن أكثر من 6500 شخص عادوا من لبنان إلى سوريا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وشدد المسؤول الروسي على أن بعض الدول تستغل اللاجئين السوريين كقوة عمل رخيصة الثمن ولذلك تعارض عودتهم.

وأكد أليكسي تسيغانكوف أن هناك محاولات لتشويه جهود الحكومة السورية لجهة عودة اللاجئين وتأمين سلامتهم.

هذا ودعا لعدم الخشية من سوريا الجديدة وهي تنتظر عودة جميع أبنائها للوطن.

إلى ذلك، صرح اللواء أليكسي تسيغانكوف أن تعديلات المرسوم "رقم 10" تيسر عملية إثبات حقوق التملك وتبيح للأقرباء فعل بذلك.

وبشأن الخدمة العسكرية، أوضح تسيغانكوف أن الحكومة السورية تدرس حاليا تمديد تأجيل الالتحاق بالخدمة العسكرية لمدة سنة.

المصدر: RT