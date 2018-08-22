بالفيديو.. الرئيس الروسي يحضر البطولة الدولية الـ9 للسامبو في سوتشي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نادي "بلوتفورما" للفنون القتالية في مدينة سوتشي لحضور فعاليات البطولة الدولية التاسعة لرياضة السامبو "PLOTFORMA S-70" التي انطلقت اليوم.

وحضر البطولة إلى جانب الرئيس الروسي عدد من المسؤولين، بينهم رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، ومساعد الرئيس إيغور ليفيتين، ووزير الرياضة بافل كولوبكوف، ورئيس الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد رينيه فاسيل، وبطل الأولمبي السابق في التزلج على المنحدرات الجبلية جان كلود كيلي.

Владимир Путин приехал на международный турнир по боевому самбо «Плотформа S‑70» в Сочи pic.twitter.com/hm2TDIvZkS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 августа 2018 г.

وليست هي المرة الأولى حين أصبح بوتين الضيف رقم واحد في بطولة السامبو بسوتشي.

ومن المعروف أن فلاديمير بوتين يمارس الفنون القتالية ومن بينها الجودو والسامبو منذ صغره. وقد حصل عام 2014 على درجة 8 دان في الكيوكوشن كاراتيه.

أما السامبو أي "الدفاع عن النفس دون سلاح" فهي إحدى أنواع الفنون القتالية الروسية. وابتكرها مدربون من الجمعية الرياضية "دينامو" في ثلاثينات القرن الماضي لتطوير قدرات أفراد الأمن الداخلي في الاتحاد السوفيتي، على القتال القريب.

ومن المتوقع أن تجري اليوم 12 مبارزة، سيتنافس خلالها 24 رياضيا محترفا من أبرز مدارس الفنون القتالية الروسية والعالمية على أحزمة البطولة.

Sputnik

المصدر: وكالات