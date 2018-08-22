روسيان يقترضان من البنك لتغطية مصاريف رحلة "الجهاد" في سوريا!

فتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (الاستخبارات) تحقيقا بقضية جنائية بحق روسيين غادرا البلاد عام 2014، وانضما لتنظيم "داعش" في سوريا، بعد حصولهما على قرض من البنك لهذا الغرض.

وأفادت مصادر مطلعة على سير التحقيق بأن الشابين باعا كل ما يمتلكانه بما فيه سيارتيهما واقترضا من البنك حوالي 15000 دولار، وغادرا إلى تركيا ضمن مجموعة سياحية وعبرا الحدود التركية السورية بطريقة غير قانونية، للالتحاق بتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وهناك اشتريا سلاحا وبدلتين واقيتين من الرصاص وانفقا ما تبقى من المال على شراء أسلحة لآخرين مجندين في التنظيم.

وقبل أن يغادرا روسيا قاما بالاتصال بعناصر من تنظيم داعش عبر مواقع دعائية للتنظيم على الانترنت واقتنعا بايدلوجية التنظيم وتوجهاته الاجرامية وأبديا رغبتهما بالمشاركة بأنشطة التنظيم بما فيها العمليات القتالية ضد الجيش السوري.

ووجهت هيئة التحقيق بحق المتهمين، دون أن تكشف عن هويتهما، تهمة المشاركة في أعمال إرهابية بموجب الفقرة 205/5 من المادة الثانية من قانون العقوبات الجنائية الروسي ( المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية)، والفقرة 205/1 ( تمويل أعمال إرهابية) .

وبعد إقامة الدعوى الجنائية، قدمت هيئة التحقيق التماسا إلى المحكمة من أجل تحرير مذكرة توقيف بحق الإرهابيين، ووافقت المحكمة على طلب هيئة التحقيق بعد التأكد من سلامة الإجراءات القانونية.

المصدر: "نوفوستي"