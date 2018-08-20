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شويغو: روسيا مستعدة لمشاطرة مصر تجربتها بمكافحة الإرهاب في سوريا

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شويغو: روسيا مستعدة لمشاطرة مصر تجربتها بمكافحة الإرهاب في سوريا
Sputnik VLADIMIR ASTAPKOVICH
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا مستعدة لمشاطرة القوات المسلحة المصرية تجربتها بمكافحة الإرهاب في سوريا.

وقال شويغو خلال اجتماع اللجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري التقني، اليوم الاثنين إن "تجربة عمل قواتنا الجوية الفضائية في سوريا تبين أنه من الضروري أن يكون هناك تدريب خاص للقوات وتجهيزها النوعي واستخدام أحدث الأساليب للعمليات العسكرية. ونحن على استعداد لمشاطرة (مصر) تجربتنا".

وأكد شويغو أن روسيا تدعم جهود القيادة المصرية لمحاربة الإرهاب الدولي وتطبيع الوضع في شبه جزيرة سيناء. كما أكد عزم موسكو على تطوير التعاون العسكري والعسكري – التقني مع مصر.

من جانبه، أشار وزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، لا تهدد دول المنطقة فحسب، بل والأمن والاستقرار العالمي.

المصدر: وكالات

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