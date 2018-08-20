// 26.06.2018 по тикету 15478
سرب كامل من المقاتلات الصينية ينتشر بمطار عسكري في روسيا
China Stringer Network
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حطّ سرب من المقاتلات الصينية في أحد المطارات العسكرية في مقاطعة تشيليابينسك جنوبي الأورال وسط روسيا، في إطار مناورات "مهمة السلام - 2018" التي تحضّر لها منظمة شنغهاي للتعاون.
وخلال المناورات، سيتدرب الطيارون على إجلاء طائراتهم، والهبوط بها في المطارات الاحتياطية، وتوفير التغطية الجوية للقوات خلال تنقلها وتنفيذها عمليات الإنزال الجوي، كما سيتدرب الطيارون على تنفيذ مهام الاستطلاع الجوي والإغارة على الأهداف البرية وضربها.
وسيشارك في المناورات، أكثر من 3 آلاف عسكري و500 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.
وتضم منظمة شنغهاي للتعاون، روسيا والصين وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان وأوزبكستان.
المصدر: غازيتا رو
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