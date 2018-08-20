 
مباشر
عاجل
باسيل: مستعدون للتنسيق مع موسكو ودمشق والأمم المتحدة من أجل حل قضية اللاجئين السوريين

سرب كامل من المقاتلات الصينية ينتشر بمطار عسكري في روسيا

أخبار روسيا

سرب كامل من المقاتلات الصينية ينتشر بمطار عسكري في روسيا
China Stringer Network
مقاتلات صينية - ارشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko61

حطّ سرب من المقاتلات الصينية في أحد المطارات العسكرية في مقاطعة تشيليابينسك جنوبي الأورال وسط روسيا، في إطار مناورات "مهمة السلام - 2018" التي تحضّر لها منظمة شنغهاي للتعاون.

وخلال المناورات، سيتدرب الطيارون على إجلاء طائراتهم، والهبوط بها في المطارات الاحتياطية، وتوفير التغطية الجوية للقوات خلال تنقلها وتنفيذها عمليات الإنزال الجوي، كما سيتدرب الطيارون على تنفيذ مهام الاستطلاع الجوي والإغارة على الأهداف البرية وضربها.

إقرأ المزيد
انطلاق قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين

وسيشارك في المناورات، أكثر من 3 آلاف عسكري و500 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون، روسيا والصين وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان وأوزبكستان.

المصدر: غازيتا رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا