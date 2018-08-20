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حقيبة الحجوزات على السلاح الروسي تصل إلى 45 مليار دولار

أخبار روسيا

حقيبة الحجوزات على السلاح الروسي تصل إلى 45 مليار دولار
Sputnik
طائرة ميغ-29
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أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن قيمة الحجوزات على الأسلحة الروسية قد بلغت 45 مليار دولار، بما يضمن تشغيل قطاعات واسعة من مجمع الصناعات الحربية الروسي لسنوات.

وأضاف في حديث لوكالة "إنترفاكس": "حتى الآن بلغت حقيبة طلبات تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية 45 مليار دولار، وهذا يعني أن العمل متوفر لشركات الصناعات الدفاعية الروسية لسنوات".

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وتحظى الأسلحة الروسية وخاصة الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي والطائرات الحربية بشعبية كبيرة في مختلف دول العالم. 

المصدر: انترفاكس

 

 

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