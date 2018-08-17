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موسكو تحتج على انتهاك واشنطن القانون الدولي في التعامل مع المؤسسات الدبلوماسية الروسية

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موسكو تحتج على انتهاك واشنطن القانون الدولي في التعامل مع المؤسسات الدبلوماسية الروسية
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أعلنت الخارجية الروسية إرسالها مذكرة احتجاج للخارجية الأمريكية، بسبب استمرار واشنطن في انتهاك معايير القانون الدولي في التعامل مع مؤسسات دبلوماسية روسية داخل الولايات المتحدة.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية نشر اليوم: "مع استمرار الانتهاك الصارخ والفظ للقانون الدولي من جانب السلطات الأمريكية في التعامل مع البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية الروسية داخل الأراضي الأمريكية، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن احتجاجها لوزارة الخارجية الأمريكية وسلمتها مذكرة بهذا الصدد عبر القنوات الدبلوماسية".

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وشددت الخارجية الروسية، على أن عواقب الوضع الحالي ستمتد إلى ما هو أبعد من العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا، وتؤثر على مصالح المجتمع الدولي بأسره مشيرة إلى أنه تم لفت انتباه الأمم المتحدة إلى هذه القضية.

المصدر:   انترفاكس

 

 

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