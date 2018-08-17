الجيش الروسي يتزود بـ36 مقاتلة "سو-30 أس أم" جديدة

نقلت صحيفة "فيدوموستي" عن وزارة الدفاع أن القوات الجوية الفضائية، والبحرية الروسية ستتزود حتى نهاية العام الجاري بدفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 أس أم" الحديثة متعددة المهام.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع ستحصل من شركة الطائرات المتحدة الروسية، على 36 مقاتلة ستصل قيمتها الإجمالية إلى زهاء 70 مليار روبل، أي ما يعادل 1.06 مليار دولار.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن وزارة الدفاع تعاقدت سنة 2012 على 116 مقاتلة من طراز "سو-30 أس أم" كانت قد صنعت بموجب مشروع للطائرات من هذا النوع خصصت للهند.

وأشارت "فيدوموستي" إلى أنه من المقرر أن تتسلم القوات الجوية الفضائية الروسية 88 مقاتلة، وأن تتزود البحرية بـ28 مقاتلة على أن يتم التزود بجميع الطائرات المذكورة حتى نهاية العام الجاري، بموجب العقد المذكور.

يشار إلى أن روسيا تصدر المقاتلات من هذا الطراز إلى ماليزيا والجزائر وكازاخستان، ومن المقرر توريدها إلى ميانمار وبيلاروسيا وغيرها من الدول.

طائرة "سوخوي - 30 أس أم"، هي مقاتلة من الجيل الرابع متعددة المهام، وتتميز بقدرتها على تحقيق السيطرة في الجو وتوجيه ضربات إلى جميع الأهداف الجوية والأرضية في شتى الظروف الجوية باستخدام صواريخ موجهة وعادية.

كما تتميز بالقدرة العالية على المناورة ومهاجمة عدة أهداف في آن واحد ومقاومة وسائل الخصم الإلكترونية.

المصدر: "فيدوموستي"