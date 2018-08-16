بالصور.. زيارات بوتين الخارجية غير الرسمية

قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة لحضور حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل يوم السبت المقبل الموافق لـ 18 من أغسطس الجاري.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس بوتين سيحضر حفل الزفاف في النمسا، ومن ثم سيتجه إلى برلين، حيث سيجري مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حول التسوية السورية والأزمة الأوكرانية.

ومن المقرر أن يقام حفل زفاف الوزيرة في ولاية شتايرمارك جنوبي النمسا.

وذكر بيسكوف أن الرئيس بوتين قد حضر سابقا مناسبات خاصة خارج روسيا، ونستعرض لكم بعضها:

Reuters Eric Draper

- لبى بوتين في نوفمبر عام 2001 دعوة نظيره الأمريكي جورج بوش الابن لزيارة مزرعته في ولاية تكساس. وأقام الجانب الأمريكي حفل عشاء حضره 30 شخصا بينهم عازف البيانو المشهور فان كليبورن. وقد أفاد موقع الكرملين حينذاك بأن العشاء أقيم في أجواء ودية ودافئة.

Sputnik ALEXEY PANOV

- في عام 2004 وجه المستشار الألماني غيرهارد شرودر دعوة للرئيس الروسي لتناول الطعام في مطعم "دايخغراف" المشهور بالأطباق المحلية الواقع في الجزء القديم من مدينة هامبورغ.

Sputnik MIKHAIL KLEMENTIEV

وفي زيارة لألمانيا عام 2007 استضافت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فلاديمير بوتين في مطعم "أدلير فيرتشافت" على الضفة اليمينية لنهر راين بمدينة هاتنهایم.

Sputnik ALEXEY DRUJININ

كما شارك الرئيس بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في مباراة الهوكي في يونيو الماضي أثناء زيارة الرئيس الروسي إلى الصين.

المصدر: وكالات