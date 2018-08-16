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مقاتلات سوخوي تهبط على طريق عام في روسيا (فيديو)

أخبار روسيا

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التقط سكان إقليم "خاباروفسك" الروسية فيديو لطائرات حربية وهي تهبط على أحد الطرق الخارجية، وذلك في إطار تدريبات " فوستوك- 2018".

ويظهر في الفيديو الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي طائرات حربية تهبط انسيابيا بشكل سلس على ارتفاع منخفض فوق السيارات التي كانت تقف على الطريق.

وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد أوقفت حركة سير المركبات بالتنسيق مع شرطة المرور على عدة طرقات تربط مدن المقاطعة من أجل تنفيذ الهبوط وأُعيد فتح الطرقات أمام السيارات والشاحنات بعد انتهاء التدريبات العسكرية الجوية وسط اندهاش المسافرين بهذا الحدث.

المصدر: "نوفوستي"

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