لأول مرة .. إطلاق صاروخ "كاليبر" من فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش"

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية لقطات تظهر إطلاق صاروخ من طراز "كاليبر" لأول مرة من متن الفرقاطة " أدميرال غريغوروفيتش" التابعة لأسطول البحر الأسود الحربي الروسي.

وصرح مدير المكتب الإعلامي للأسطول البحري الروسي، أليكسي روليف لوكالة "نوفوستي"، بأن الصاروخ أصاب الهدف الوهمي (السفينة الحربية) على بعد 80 كيلومتر من الفرقاطة.

وأوضح المسؤول العسكري الروسي أن الملاحة البحرية أوقفت مؤقتا في المنطقة لحين انتهاء تجربة إطلاق صاروخ "كالبير" من الفرقاطة المذكورة.

المصدر: "نوفوستي"