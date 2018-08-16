القرم تخطط لاستئناف حركة العبّارات مع تركيا الخريف المقبل

أعلن المدير العام لشركة "موانئ القرم البحرية" أليكسي فولكوف اليوم الخميس، أن جمهورية القرم الروسية تخطط لاستئناف حركة العبّارات مع تركيا قبل نهاية الخريف المقبل.

وقال فولكوف: "أجرينا لقاء مع وكلاء الشحن وأصحاب السفن حول استئناف عمل خط عبّارات نقل السيارات المباشر تركيا – القرم – تركيا ومن المقرر إعادة إطلاقه الخريف المقبل".

وأشار فولكوف إلى أنه من المفترض أن تبحر العبّارات من ميناء كيرتش القريب من جسر عبور السيارات عبر مضيق كيرتش، الذي يربط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار الروسيتين، مضيفا أن الميناء التركي المخصص لاستقبال العبّارات لم يحدد بعد.

وأوضح فولكوف أن خط العبّارات سيستخدم لنقل الخضار والفواكه من تركيا، واللحوم من شبه جزيرة القرم مؤكدا أن الموانئ والخدمات جاهزة و"نحن الآن بانتظار قرار شركائنا وتوقيع الاتفاق".

وأشار فولكوف إلى أن جمهورية القرم تدرس إمكانية إطلاق حركة نقل الركاب البحري مع تركيا في الموسم السياحي الجديد.

المصدر: تاس