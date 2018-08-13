إخماد حريق في محمية طبيعية بواسطة الطائرات في القرم

استأنفت طائرة من طراز "إيل-76" و3 مروحيات من طراز "مي-8" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم، إخماد حرائق الغابات في المحمية القريبة من مدينة يالطا في شبه جزيرة القرم.

وقال مساعد رئيس دائرة القرم بوزارة الطوارئ الروسية، فلاديمير إيفانوف: "اتجهت طائرة من طراز "إيل-76" مزودة بجهاز قذف مياه في الساعة 7:00 صباح اليوم من مطار سيمفيروبول باتجاه مدينة يالطا وذلك لسكب المياه على الحريق الذي اندلع في وادي أوتش كوش. كما بدأت 3 مروحيات من طراز "مي-8" عملها أيضا. وهدفها هو الإطفاء الكامل للحريق".

واندلع حريق في محمية طبيعية جبلية في ضواحي مدينة يالطا (في القرم) السبت الماضي، ونجحت هيئة الإطفاء في وقف انتشار الحريق لينحصر حاليا في منطقة تبلغ مساحتها 26 هكتارا فقط. وشارك في عملية الإخماد نحو 500 شخص، بالإضافة إلى طائرة و3 مروحيات.

المصدر: نوفوستي