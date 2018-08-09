بوتين يكلف لافروف برئاسة الوفد الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية سيرغي لافروف رئيسا لوفد بلاده إلى الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشر الأمر الرئاسي بهذا الصدد على الموقع الرسمي للوثائق القانونية اليوم الخميس. وبموجب هذه الوثيقة تم إقرار تشكيلة الوفد الروسي الذي يضم مسؤولين من وزارة الخارجية والبرلمانيين من مجلسي الدوما والاتحاد.

ومن المقرر أن تفتتح الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 سبتمبر المقبل. وستجري أولى الفعاليات الكبرى يوم 24 سبتمبر، حين ستعقد الجلسة العامة المكرسة للذكرى المئوية لميلاد رئيس جنوب إفريقيا الأسبق والمناضل ضد العنصرية نيلسون مانديلا.

وبعد ذلك ستبدأ المناقشات السياسية العامة بمشاركة رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

المصدر: تاس