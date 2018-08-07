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سفينتان حربيتان روسيتان تدخلان مضيق "المانش"

أخبار روسيا

سفينتان حربيتان روسيتان تدخلان مضيق
Sputnik
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أعلن المكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي أن مجموعة من السفن التي شاركت في العرض العام للبحرية الروسية أواخر الشهر الماضي، دخلت مضيق "المانش" في طريقها إلى المحيط الأطلسي.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في قيادة الأسطول العقيد البحري فاديم سيرغا إن المجموعة تضم طراد "المارشال أوستينوف" الحامل للصواريخ، وسفينة "سيفيرومورسك" الكبيرة المضادة للغواصات، مشيرا إلى أن باقي السفن المشاركة في العرض تواصل سيرها نحو مواقع مرابطها الدائمة.

وستشارك "المارشال أوستينوف" و"سيفيرومورسك" في التدريبات البحرية وتدريب على إنقاذ المنكوبين وضمان كافة أنواع الحماية والدفاع عن السفن.

ومن المخطط أن تواصل "المارشال أوستينوف" و"سيفيرومورسك" تأدية مهام سيرهما لمسافات طويلة في المحيط الأطلسي.

وكانت السفينتان الحربيتان قد أبحرتا في الـ 5 يوليو الماضي من موقع إقامة الأسطول الشمالي الروسي في سيفيرومورسك، وقطعتا أكثر من 4 آلاف ميل بحري للمشاركة في العرض العام للقوات البحرية الروسية بمدينة كرونشتدت في الـ 29 يوليو الماضي.

المصدر: وكالات

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

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