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"سو-35" مقاتلة يحترس منها سلاح الجو الأمريكي

أخبار روسيا

Anton Balashov
"سو-35"
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تحت هذا العنوان، نشرت مجلة The National Interest تقريرا ثانيا في غضون بضعة أشهر يناقش نقاط القوة والضعف في "أفضل المقاتلات الروسية من الجيل الرابع و أكثرها تطورا".

واعتبر التقرير أن "سو-35" تتفوق على مثيلاتها الغربية من حيث المواصفات الفنية، وإن شكك في قدرتها على مواجهة الطائرات الشبح "إف-22" و"إف-35" من الجيل الخامس.

وذكرت المجلة في تقرير لها أن من أهم ميزات "سو-35" سرعتها وقدرتها الفائقة على المناورة في المعركة الجوية، إضافة إلى ما تمتلكه من وسائل حرب إلكترونية، فذلك يمكنها من تجنب الإصابة بصواريخ العدو.

وأضاف التقرير أن طائرة الشبح "إف-35" الأمريكية المتطورة ستكون في موقف صعب جدا إذا واجهت المقاتلة الروسية، لكنه تساءل في الوقت ذاته: "ما هي فرص "سو-35"، رغم كل ما لها من سرعة الحركة وقدرتها العالية على المناورة في أن تكتشف "إف-35" وتقترب منها أصلا؟".

وحسب التقرير، فإن روسيا تمتلك حاليا 48 مقاتلة من نوع "سو-35 إس"، نشرت أربعا منها في سوريا مطلع العام الحالي، ومن المخطط إنتاج 50 طائرة أخرى بمعدل 10 طائرات في السنة.

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وأشارت مؤسسة الطائرات الموحدة الروسية في تقرير لها في يونيو الماضي، إلى أن الطائرات الروسية من أنواع "سو-30/35" و"ميغ-29" و"ياك-130" ستحظى بأكبر طلب في السوق الدولية مستقبلا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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