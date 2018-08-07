"سو-35" مقاتلة يحترس منها سلاح الجو الأمريكي

تحت هذا العنوان، نشرت مجلة The National Interest تقريرا ثانيا في غضون بضعة أشهر يناقش نقاط القوة والضعف في "أفضل المقاتلات الروسية من الجيل الرابع و أكثرها تطورا".

واعتبر التقرير أن "سو-35" تتفوق على مثيلاتها الغربية من حيث المواصفات الفنية، وإن شكك في قدرتها على مواجهة الطائرات الشبح "إف-22" و"إف-35" من الجيل الخامس.

وذكرت المجلة في تقرير لها أن من أهم ميزات "سو-35" سرعتها وقدرتها الفائقة على المناورة في المعركة الجوية، إضافة إلى ما تمتلكه من وسائل حرب إلكترونية، فذلك يمكنها من تجنب الإصابة بصواريخ العدو.

وأضاف التقرير أن طائرة الشبح "إف-35" الأمريكية المتطورة ستكون في موقف صعب جدا إذا واجهت المقاتلة الروسية، لكنه تساءل في الوقت ذاته: "ما هي فرص "سو-35"، رغم كل ما لها من سرعة الحركة وقدرتها العالية على المناورة في أن تكتشف "إف-35" وتقترب منها أصلا؟".

وحسب التقرير، فإن روسيا تمتلك حاليا 48 مقاتلة من نوع "سو-35 إس"، نشرت أربعا منها في سوريا مطلع العام الحالي، ومن المخطط إنتاج 50 طائرة أخرى بمعدل 10 طائرات في السنة.

إقرأ المزيد

وأشارت مؤسسة الطائرات الموحدة الروسية في تقرير لها في يونيو الماضي، إلى أن الطائرات الروسية من أنواع "سو-30/35" و"ميغ-29" و"ياك-130" ستحظى بأكبر طلب في السوق الدولية مستقبلا.

المصدر: وكالات