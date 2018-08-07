موسكو تطالب واشنطن بتوضيح احتجاز مواطنيها

طالبت السفارة الروسية لدى واشنطن، وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم توضيحات حول المواطنين الروس المحتجزين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI.

وقالت السفارة: "تتابع السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة عن كثب تطورات الوضع حول احتجاز مواطنين روس من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، وطلبنا من الخارجية الأمريكية توضيح الأمر، فضلا عن معلومات عن أماكن تواجد المحتجزين".

وأشارت إلى أن الدبلوماسيين الروس يعملون على "إقامة اتصال مباشر مع المعتقلين لضمان حقوقهم القانونية"، معربة عن استعدادها لمساعدتهم في حال دعت الحاجة.

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وأعلنت القنصلية العامة الروسية في نيويورك، أمس الاثنين أن FBI احتجز 4 مواطنين روس بشبهة غسيل الأموال والتآمر بهدف الاحتيال.

وأوضحت القنصلية أن اثنين من المحتجزين معتقلان في مدينة لوس أنجلوس وآخر في نيويورك، فيما يحقق المكتب مع الرابع في مكان مجهول.

المصدر: نوفوستي