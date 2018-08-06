"التفتيش العسكري" الروسي يفوز بمسابقة "دورية الطريق"

حصل فريق شرطة المرور العسكرية التابع للقوات المسلحة الروسية على المركز الأول بفارق كبير في المسابقة الدولية "دورية الطريق" التي جرت في ضواحي موسكو وبمشاركة فرق من 5 دول.

وشارك في هذه المسابقة، التي جرت ضمن، بطولة الألعاب العسكرية الدولية 2018، خمسة فرق من الشرطة العسكرية التابعة لروسيا والصين وأرمينيا وأوزبكستان وإيران.

وجاء في المركز الثاني الفريق الصيني فيما حل الفريق الأوزبيكي في المركز الثالث يليهما الفريق الإيراني والأرمني في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

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المصدر: RT