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تعيين النجم ستيفن سيغال في الخارجية الروسية

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تعيين النجم ستيفن سيغال في الخارجية الروسية
Globallookpress
ستيفن سيغال
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أعلنت الخارجية الروسية عن تعيين ممثل هوليوود حامل الجنسية الروسية، ستيفن سيغال، في منصب ممثل وزارة الخارجية الروسية الخاص لشؤون الاتصالات الإنسانية مع الولايات المتحدة.

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وقالت الخارجية في بيان نشر على صفحتها في "فيسبوك"، اليوم السبت، إن الهدف من تعيين سيغال "هو المساعدة في تطوير العلاقات الروسية الأمريكية في المجال الإنساني، بما في ذلك التفاعل في مجالات الثقافة والفن والتبادل الشبابي والمشاريع الاجتماعية الأخرى".

وبينت الوزارة أن المنصب الذي عين فيه الممثل الأمريكي "ذو طابع سياسي-اجتماعي" وغير مدفوع، مشيرة إلى أن منصبه يمكن مقارنته على الساحة الدولية بنشاط سفراء النوايا الحسنة في إطار الأمم المتحدة، حيث "تندمج الدبلوماسية الشعبية في الدبلوماسية التقليدية".

وقد منح سيغال الجنسية الروسية في نوفمبر 2016 واستلم جوازه الروسي من الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية

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