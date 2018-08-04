قديروف يحضر مراسم تأبين قاتل العقيد السابق في الجيش الروسي يوري بودانوف

حضر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف مراسم تأبين يوسف تيميرخانوف المتوفى أمس والمحكوم عليه بالسجن 15 عاما لقتله العقيد السابق في الجيش الروسي، يوري بودانوف.

وانتشرت في مواقع للتواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر وصول موكب الرئيس الشيشاني اليوم السبت إلى قرية غيلداغان، مسقط رأس تيميرخانوف، لحضور مراسم التأبين.

وخلال التأبين عبر قديروف عن تعازيه لذوي تيميرخانوف قائلا: "لقد جئت إلى هنا للتعبير عن موقفي للأقارب ولشعبي: إنه (تيميرخانوف) أدين بصورة غير قانونية وسجنوه وتوفى وفاة طبيعية بمشيئة الله".

وأضاف: "ندعو (السلطات الفيدرالية) إلى الالتزام بالقانون والدستور والمعاملة معنا (الشعب الشيشاني) كمواطني روسيا".

وتوفى تيميرخانوف جراء إصابته بأزمة قلبية، في مستشفى السجن الذي قضى فيه محكوميته منذ العام 2013، حين أدين بقتل بودانوف، قائد كتيبة الدبابات في الحرب الشيشانية الثانية والذي حكم عليه بالسجن 10 أعوام وجرد من رتبة عقيد إلى جندي لاتهامه بتجاوز حدود السلطة وخطف وقتل الفتاة الشيشانية، إيلزا كونغايفا، البالغة 18 عاما في العام 2000.

وتضمنت التهم الأولية ضد بودانوف اتهامه باغتصاب الفتاة، لكن هذه التهمة أسقطت فيما بعد.

Sputnik

وأثارت وفاة تيميرخانوف صدى واسعا في الشيشان، حيث تدفق الآلاف من الناس إلى قريته منذ يوم أمس للتعبير عن تضامنهم مع عائلته، كما حضر مراسم تأبين تيميرخانوف والد إيلزا، فيسا كونغايف وقدم تعازيه لعائلة الراحل.

Sputnik

المصدر: وكالات