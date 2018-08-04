أوغلو يعزّي باللغة الروسية مواسيا بضحايا المروحية

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن تعازيه لروسيا إثر مصرع 18 شخصا في حادث تحطم مروحية شرقي البلاد صباح اليوم.

وكتب جاويش أوغلو باللغة الروسية على "تويتر": "بمشاعر الحزن علمت بتحطم مروحية في إقليم كراسنويارك، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا. وأعبر عن تعازي لروسيا دولة وشعبا، ولذوي الضحايا".

Я со скорбью узнал о крушении вертолета в Красноярском крае в Сибирском федеральном округе в Российской Федерации, в результате чего погибли 18 человек. Я выражаю слова соболезнования Российской Федерации, российскому народу и близким погибших.#Турция#РФ — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 4, 2018

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها تنظر في كل فرضيات تحطم المروحية، بما فيها احتمال الخطأ في القيادة.

إقرأ المزيد

وذكرت بعض المصادر أن سبب الكارثة قد يكون اصطدام المروحية بشحنة كانت متدلية من مروحية أخرى، سبقت المروحية المنكوبة في الإقلاع.

المصدر: وكالات