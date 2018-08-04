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أوغلو يعزّي باللغة الروسية مواسيا بضحايا المروحية

أخبار روسيا

أوغلو يعزّي باللغة الروسية مواسيا بضحايا المروحية
Sputnik Maxim Blinov
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أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن تعازيه لروسيا إثر مصرع 18 شخصا في حادث تحطم مروحية شرقي البلاد صباح اليوم.

وكتب جاويش أوغلو باللغة الروسية على "تويتر": "بمشاعر الحزن علمت بتحطم مروحية في إقليم كراسنويارك، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا. وأعبر عن تعازي لروسيا دولة وشعبا، ولذوي الضحايا".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها تنظر في كل فرضيات تحطم المروحية، بما فيها احتمال الخطأ في القيادة.

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وذكرت بعض المصادر أن سبب الكارثة قد يكون اصطدام المروحية بشحنة كانت متدلية من مروحية أخرى، سبقت المروحية المنكوبة في الإقلاع.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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