بوتين يوقع قانون تعلم اللغات الأم في المدارس

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون اللغات القومية الذي يسمح بحرية اختيار اللغة من بين اللغات الأم لشعوب روسيا، والتي يتجاوز عددها 250 لغة، بما في ذلك الروسية.

وينص القانون بصيغته الحالية وهي الثالثة الذي أقره مجلس الاتحاد في يوليو الماضي إلى أن المعايير الفيدرالية للتعليم المدرسي تضمن "إمكانية الحصول على التعليم العام بلغات الأم من بين لغات شعوب روسيا الاتحادية، وتعلم اللغات الرسمية في جمهوريات روسيا الاتحادية ولغات الأم من لغات شعوب روسيا الاتحادية، بما فيها اللغة الروسية كلغة أم".

كما يقضي القانون بإبقاء "حرية اختيار لغة التعليم" في المدارس ورياض الأطفال التي تتضمن برامجها التعليمية مادة "لغة الأم"، وذلك بناء على قرار وطلب من أولياء أمور الأطفال.

وكانت الصيغة الأولية للقانون نصت على طواعية تعلم اللغات الأم في مدارس روسيا، ما يعني إزالة تعلمها من القسم الإلزامي في برامج التعليم المدرسي العام.

وأثارت تلك الصيغة موجة من الانتقادات في المجتمع الروسي المتعدد القوميات، فقد عارضتها السلطات في كل من جمهوريتي تتارستان وقبردين بلقار والشيشان وأوسيتيا الشمالية وكالميكيا وغيرها من مناطق روسيا، لاعتبار أن الانتقال التام إلى طواعية تعلم لغات الأم سيؤدي إلى فقدان شعوب روسيا لثقافتها القومية الأصيلة.

وألغت السلطات التعليم الإلزامي للغات الرسمية غير الروسية في الجمهوريات القومية في نوفمبر 2017.

ويعيش في روسيا أكثر من 190 إثنية، فيما تبلغ نسبة السكان الروس حوالي 80 بالمئة. ويشمل عدد المواطنين غير الروس الشعوب الأصليين وممثلين عن الأقليات القومية والسكان من أصول أجنبية.

ويرى متابعون أن القانون بصيغته المعدلة يحمي حقوق سكان روسيا في تعلم لغتهم الأم ولا يعرقل تعلم الأم للراغبين في ذلك.

المصدر: وكالات