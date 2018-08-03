// 26.06.2018 по тикету 15478
الأمن الروسي يحبط 19 عملا إرهابيا منذ مطلع العام
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klno
أكد النائب الأول للمدعي العام الروسي ألكسندر بوكسمان، أن أجهزة الأمن الروسية، أحبطت خلال النصف الأول من هذا العام 19 عملية إرهابية في أقاليم البلاد.
وقال بوكسمان في اجتماع للمدعين العامين في موسكو اليوم الجمعة: لقد "تم منع وقوع 19 عملا إرهابيا وهي في مراحل التحضير لها" منذ مطلع العام الجاري.
وأشار إلى استمرار انخفاض معدل الجرائم ذات الصبغة الإرهابية والمتطرفة خلال النصف الأول من العام الجاري.
المصدر: إنترفاكس
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)