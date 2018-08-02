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وزارة الدفاع الروسية ترصد أكثر من 20 طائرة تجسس خلال أسبوع

أخبار روسيا

وزارة الدفاع الروسية ترصد أكثر من 20 طائرة تجسس خلال أسبوع
Sputnik
طائرات مقاتلة اعتراضية روسية من نوع "ميغ 31" تحلق وفق الساحة الحمراء في موسكو
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها رصدت تحليق 22 طائرة استطلاع أجنبية على طول الحدود الروسية خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت الوزارة في إنفوغرافيك نشر في مجلة "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحمر) التابعة للوزارة أن طائرات مقاتلة روسية انطلقت 5 مرات خلال الفترة المذكورة لمنع طائرات التجسس الأجنبية من انتهاك المجال الجوي الروسي وحال دون دخول تلك الطائرات الأجواء الروسية.

المصدر: نوفوستي

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