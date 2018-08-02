// 26.06.2018 по тикету 15478
وزارة الدفاع الروسية ترصد أكثر من 20 طائرة تجسس خلال أسبوع
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها رصدت تحليق 22 طائرة استطلاع أجنبية على طول الحدود الروسية خلال الأسبوع الماضي.
وأكدت الوزارة في إنفوغرافيك نشر في مجلة "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحمر) التابعة للوزارة أن طائرات مقاتلة روسية انطلقت 5 مرات خلال الفترة المذكورة لمنع طائرات التجسس الأجنبية من انتهاك المجال الجوي الروسي وحال دون دخول تلك الطائرات الأجواء الروسية.
المصدر: نوفوستي
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