اتهام عالم روسي بتسريب بيانات سرية إلى بلجيكا

وجهت هيئة التحقيق الروسية، لفيكتور كودريافتسيف الموظف في المعهد المركزي للبحوث العلمية لبناء الآلات "TsNIIMash"، تهمة تسريب بيانات سرية لمعهد بلجيكي، وفقا للمحامي يفغيني سميرنوف.

وقال سميرنوف للصحفيين إنه "بناء على مواد القضية، فإن الحديث يدور حول المعهد البلجيكي فون كرمان لديناميكيات الموائع (von Karman Institute for Fluid Dynamics)، الذي سبق وأن تعاون معه المعهد الروسي (TsNIIMash)".

وأضاف المحامي أن موكله لم يتعامل منذ فترة طويلة مع بيانات سرية، قائلا: "المرة الأخيرة التي اطلع فيها موكلي على وثائق سرية كانت في التسعينيات (من القرن الماضي)".

من جانبها لم تعلق هيئة التحقيق على القضية بسبب السرية.

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ووفقا لوكالة "نوفوستي"، فإن ما يعرف بشأن التعاون بين المعهدين، فقط هو تقديم "فون كرمان" بالاشتراك مع المعهد الروسي، طلبا للمشاركة في برنامج أبحاث الغلاف الجوي العلوي للأرض باستخدام ما يسمى بالأقمار الاصطناعية الميكروية التي تم إطلاقها بمساعدة الصواريخ الحاملة الروسية في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي الفضائي.

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وقد جرت في وقت سابق من شهر يوليو الماضي في إطار إقامة دعوى "الخيانة العظمى"، عمليات تفتيش في مكاتب موظفي معهد البحوث المركزي لبناء الآلات وكذلك في مكتب مدير مركز البحوث والتحليل التابع لمؤسسة الصواريخ الفضائية المتحدة (ORKK).

يذكر أن "TsNIIMash" يعتبر المعهد الرئيس لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس".

المصدر: نوفوستي