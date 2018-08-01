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"قاتلة حاملات الطائرات" ستشارك في تدريبات للأسطول الروسي في البلطيق

أخبار روسيا

Sputnik Alexandr Galperin
غواصة "أوريول" النووية الروسية
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ستشارك غواصة "أوريول" النووية الروسية الملقبة "قاتلة حاملات الطائرات"، في تدريبات تجريها مجموعة من السفن الحربية الروسية في مياه بحر البلطيق، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 10 سفن تابعة لعدة أساطيل روسية بدأت تدريبات تكتيكية في مياه بحر البلطيق، وفقا لما خططت له قيادة القوات البحرية الروسية.

وذكر البيان أن مجموعة السفن المشاركة في التدريبات تضم طراد "المارشال أوستينوف" الحامل للصواريخ، وغواصة "أوريول" النووية، وسفينة "سيفيرومورسك" الكبيرة المضادة للغواصات، وفرقاطة "الأميرال ماكاروف"، وسفن الإنزال الكبيرة "إيفان غرين" و"كوروليوف" و"مينسك"، وفرقيطتي "بويكي" و"سوبرازيتيلني"، وغواصة الديزل الكهربائية "دميتروف".

وأشار البيان إلى أن طواقم السفن المذكورة سيتدربون على أداء مهام متعلقة بمنع عمليات تخريبية، ومكافحة الألغام، والدفاع الجوي، والتصدي لغواصات وسفن العدو، في مناطق معينة وميادين رماية في مياه بحر البلطيق.

المصدر: تاس

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