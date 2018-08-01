الناتو يطلق مناورات متعددة الجنسيات في جورجيا القريبة من حدود روسيا

أطلق حلف الناتو اليوم في جورجيا السوفيتية سابقا، تدريبات عسكرية متعددة الجنسيات، تحت اسم: "شريك يستحق الثقة 2018" تستمر حتى 15 أغسطس، حسب وزارة دفاع هذا البلد المجاور لروسيا.

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ويشارك هذا العام أكثر من 3000 جندي من 13 دولة في هذه المناورات العسكرية المتعددة الجنسيات، من بينهم عسكريون من جورجيا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإستونيا وفرنسا وليتوانيا وبولندا والنرويج وتركيا وأوكرانيا وأذربيجان وأرمينيا.

وقالت الوزارة "إن الهدف من هذه التدريبات هو تحسين مهارات الحفاظ على الاستقرار، والدفاع والهجوم، وزيادة الاستعداد والتوافق بين القوات المسلحة لجورجيا والولايات المتحدة والدول الشريكة، وضمان بيئة آمنة ومستقرة في منطقة البحر الأسود".

وتمّ الزج بـ 450 وحدة من المعدات العسكرية للمشاركة في المناورات، وقد وصل بعضها إلى قاعدة Vaziani قرب عاصمة جورجيا تبليسي، حيث تجري التدريبات، عن طريق البحر. وتشارك في التدريبات أيضا طائرات أمريكية ومركبات مدرعة ألمانية. وقد نقلت السفن الأمريكية بالفعل الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأمريكية إلى ميناء بوتي الجورجي من منطقة كونستانتا الرومانية، ووصل الجزء الآخر بواسطة الطائرات إلى مطار تبليسي الدولي.

وبين المعدات العسكرية، حاملات جنود مدرعة من طراز سترايكر، ومركبات قتال المشاة برادلي، وخمس دبابات أبرامز (M1A2). بالإضافة إلى ذلك ، تشارك في هذه المناورات العسكرية هذا العام مروحيات أباتشي وبلاك هوك.

ويجري القيام بهذه التدريبات المسماة "شريك يستحق الثقة" في جورجيا للمرة الرابعة على التوالي، وفي الذكرى العاشرة للهجوم الذي شنّته القوات الجورجية بدعم من الغرب على جمهورية أوسيتيا الجنوبية المجاورة.

وقال وزير الدفاع الجورجي ليفان إيزوريا، متحدثا في اجتماع تعريفي، إن المناورات والتدريبات سوف تساهم في دمج الجيش الجورجي بمعايير الناتو.

وزعم أن هذه المناورات "تساهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة"، مشيرًا إلى أنها دليل على ثقة الشركاء بجورجيا.



المصدر: نوفوستي