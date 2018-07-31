القنصلية البريطانية في بطرسبورغ تنزل علمها تمهيدا لغلقها

أزال موظفو القنصلية العامة البريطانية في سان بطرسبورغ العلم البريطاني من ساريته، اليوم الثلاثاء، على خلفية القرار التي اتخذته موسكو في مارس الماضي، حول سحب اعتماد عمل القنصلية.

وذكرت وكالة "انترفاكس" الروسية أن القنصل العام البريطاني اجتمع اليوم مع موظفي القنصلية، وأنزلوا العلم من المبنى.

ونقلت الوكالة عن أحد الدبلوماسيين في القنصلية أن هذا الإجراء "من الناحية القانونية لا يعني إغلاقا، وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقا عبر وزارة الخارجية الروسية".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت يوم 17 مارس الماضي، سحب الموافقة على فتح وعمل القنصلية العامة البريطانية في سان بطرسبورغ، دون أن تحدد موعدا لمغادرة الدبلوماسيين البريطانيين.

واتخذت موسكو في مارس الماضي، هذا القرار ردا على فرض لندن عقوبات ضد روسيا، على خلفية تسميم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال وابنته يوليا، في بريطانيا.

وأعلنت الخارجية الروسية آنذاك عن قرارها طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا ومنحتهم مهلة أسبوع للمغادرة، كما أعلنت سحب ترخيص عمل القنصلية البريطانية في مدينة بطرسبورغ، ووقف نشاط المجلس الثقافي البريطاني في روسيا، ردا على طرد لندن 23 دبلوماسيا روسيا.

المصدر: انترفاكس