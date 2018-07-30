أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن روسيا تعتزم عرض فرقاطات حاملة لصواريخ كاليبر للتصدير إلى دول المحيط الهادئ ودول أخرى.

وأوضح نائب رئيس الوزراء في تصريح صحفي، أن هذه الفرقاطات تتمتع بإمكانيات كبيرة، وكذلك سعرها مقبول، ما سيجعل حظوظها في التصدير جيدة.

وأضاف أن الفرقاطة الحاملة لصواريخ كاليبر أثبتت نجاحها، وتتميز بحمولتها الكبيرة، وبتسليحها الجيد.

وتوقع بوريسوف أن يجد هذا النوع من الفرقاطات، التي يستخدمها الجيش الروسي حاليا، إقبالا كبيرا، خاصة في منطقة المحيط الهادئ، مثل فيتنام، والهند، والصين، ودول أخرى.

المصدر: نوفوستي