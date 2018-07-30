 
مباشر

روسيا تعتزم عرض فرقاطات حاملة لصواريخ كاليبر للتصدير

أخبار روسيا

روسيا تعتزم عرض فرقاطات حاملة لصواريخ كاليبر للتصدير
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkxa

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن روسيا تعتزم عرض فرقاطات حاملة لصواريخ كاليبر للتصدير إلى دول المحيط الهادئ ودول أخرى.

وأوضح نائب رئيس الوزراء في تصريح صحفي، أن هذه الفرقاطات تتمتع بإمكانيات كبيرة، وكذلك سعرها مقبول، ما سيجعل حظوظها في التصدير جيدة.

وأضاف أن الفرقاطة الحاملة لصواريخ كاليبر أثبتت نجاحها، وتتميز بحمولتها الكبيرة، وبتسليحها الجيد.

وتوقع بوريسوف أن يجد هذا النوع من الفرقاطات، التي يستخدمها الجيش الروسي حاليا، إقبالا كبيرا، خاصة في منطقة المحيط الهادئ، مثل فيتنام، والهند، والصين، ودول أخرى.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا