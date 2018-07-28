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"روس كوسموس": العالم تيميريوف المتهم بالخيانة لا يعمل عندنا

أخبار روسيا

Globallookpress
أرشيف
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أعلن المكتب الصحفي لشركة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن العالم أليكسي تيميريوف المعتقل في روسيا بتهمة "خيانة الدولة" ليست له أي صلة بالشركة ولا يعمل فيها.

وكتب عضو لجنة الإشراف الاجتماعي الروسي، يفغيني ينيكييف، في وقت سابق من هذا الشهر على صفحته في الإنترنت أنه تم في الـ19 من الشهر الجاري اعتقال رئيس شركة "ميكاترونيكا" للابتكارات أليكسي تيميريوف بتهمة "خيانة الدولة".

وكتب ينيكييف إن تيميريوف دكتور في العلوم التقنية من مدينة نوفوتشيركاسك، وله الكثير من براءات الاختراع، ويعاني من أمراض كثيرة، ويترأس شركة "ميكاترونيكا" الصغيرة للابتكارات".

وأضاف أنه عرف عن اعتقال العالم البالغ من العمر 64 عاما من محاميه، مشيرا إلى أن مركز التحقيق الذي تم نقل العالم إليه، ينفى واقع وصول المحتجز الجديد إليه.

من جانبه قال مصدر مطلع على الوضع إن شركة "ميكاترونيكا" ليست لديها أي عقود مع شركة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

وتدل المعلومات المنتشرة في وسائل الإعلام المكشوفة على أن أليكسي تيميريوف كان يقوم بدراسات علمية في مجال الكهرباء، وسجل عددا من الاختراعات، بما فيها الضرورية للسفن والغواصات.

المصدر: إنترفاكس

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