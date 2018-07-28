قائدا البحرية الروسية والصينية يجتمعان في سان بطرسبورغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قائد القوات البحرية الروسية الأميرال فلاديمير كوروليوف اجتمع اليوم السبت مع نظيره الصيني الفريق البحري شين تسزينلون الذي وصل بزيارة رسمية إلى روسيا.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن برنامج زيارة وفد القوات البحرية الصينية إلى روسيا يتضمن زيارته إلى أكاديمية العلوم العسكرية البحرية حيث سيطلع شين تسزينلون على كيفية تنظيم التدريب المهني البحري في روسيا. كما سيطلع الوفد الصيني على المعروضات الجديدة في المتحف العسكري-البحري المركزي.

وأضاف البيان: "دعي وفد القوات البحرية الصينية كضيف شرف إلى العرض العسكري-البحري الرئيسي، الذي سيجري غدا في سان بطرسبورغ".

ومن المتوقع أن يزور شين تسزينلون أيضا أثناء زيارته التي ستستمر حتى الـ31 من الشهر الجاري مدينة سيفيرومورسك، وهي القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي الروسي.

المصدر: تاس