روسيا.. أين يقضي كبار المسؤولين عطلة الصيف؟

يتساءل كثيرون كيف ينوي المسؤولون الكبار والنواب الروس قضاء عطلاتهم الصيفية هذا العام، وأجرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" تحقيقا خاصا تحدثت فيه عن الخطط الصيفية لأكبر الساسة الروس.

فقد أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، فالينتينا ماتفيينكو، أنها تخطط لزيارة عدة أماكن في روسيا أثناء عطلتها.

وأضافت: "طبعا سأكون في روسيا ولن أغادر حدودها. وأنوي زيارة ما بين منطقتين و3 مناطق، لكن ما هي هذه المناطق لم أقرره بعد. أكيد سأذهب إلى القرم لمدة ما. أما كل شيء آخر فسيضم العمل والاستراحة في آن واحد. وأنا دائما على الاتصال. ويصل إلي البريد وتعمل بالقرب مني المخابرات. سأعمل هناك بنظام خفيف".

وفي حديثها حول عطلة الأعضاء الآخرين في مجلس الشيوخ الروسي أكدت ماتفيينكو أن معظم زملائها يقضون عطلاتهم في روسيا أيضا.

وتابعت: "إن إمكانيات الاستراحة في المناطق الروسية تزداد. فهناك القرم وسوتشي والشمال وآلتاي ومنطقة كراسنودار والكثير من الأماكن الأخرى. لكننا طبعا لا نشرف على أماكن استراحة الجميع. وهذه هو حق لكل شخص (في المجلس). أننا لسنا روضة للأطفال. وإذا ذهب أعضاء مجلس الاتحاد إلى الخارج فإنه خطرهم الخاص، ويجب أن يفهموا ذلك".

من جانبه تحدث رئيس مجلس الدوما الروسي (المجلس الأدنى للبرلمان)، فياتشيسلاف فولودين، أنه ينوي زيارة مدينة ساراتوف الواقعة على نهر الفولغا.

أما النائبة في مجلس الدوما، التي كانت تشغل سابقا منصب المدعي العام في شبه جزيرة القرم، ناتاليا بوكلونسكايا، فتخطط لزيارة منزل والديها في القرم.

وقالت: "طبعا سأذهب في أغسطس القادم إلى القرم. إنه المكان الذي يتذكر فيه الإنسان ماضيه، وتوجد هناك الطبيعة والشمس والهواء النظيف. وأنا تعودت على رؤية بحرنا في القرم (البحر الأسود)، وعلى الدفء هناك بحيث أن نقصهما لا يسرني".

أما زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، فينوي مساعدة حزبه في التحضيرات للانتخابات الإقليمية التي ستجري في روسيا في سبتمبر القادم. وفي الوقت ذاته لا ينوي التخلى عن الاستراحة.

وقال: "في أغسطس القادم سنجري يوم الرياضة التقليدي بالنسبة لنا. كما نخطط للقيام بزيارات إلى مدن مختلفة في مقاطعة موسكو، وإجراء لقاءات مع السكان المحليين فيها. كما آمل بأن تكون لدي إمكانية للسباحة... وطبخ شيش كباب وحساء السمك".

من جهته اعترف النائب المعروف في مجلس النواب الروسي فيتالي ميلونوف بأنه يخطط لزيارة عدة دول أجنبية.

وأضاف: "لقد زرت سهل البقاع في جبال لبنان. وذهبت إلى الرعاة في الجبال. وأكلت هناك كعكة مع جبن الأغنام الناعمة. وكنت أيضا في مدينة صيدا جنوب لبنان التي تنتصب فيها كنيسة أرثوذكسية في المكان الذي كان يختبئ فيه بولس الرسول".

وتابع: "الآن أخطط للتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران... ثم إلى البرزخ الكاريلي للقيام بالحفريات الأثرية مع صديقي. وفي نهاية عطلتي سأتوجه إلى مدينة غورلوفكا في دونباس (شرق أوكرانيا)".

أما زعيم الحزب الشيوعي الروسي، غينادي زيوغانوف، فيهتم بالحملة الانتخابية المقبلة أكثر من العطلة. وعادة يزور زيوغانوف في بداية أغسطس منطقة أورلوف التي ولد فيها وذلك للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة تحرير مدينة أوريول من القوات النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال: "كالعادة سألتقي الناس الذين كنا ندرس معا. كما أنه يوجد هناك لي ولصديقي ألكسندر تارنايف منحل (خلايا النحل) في مقاطعة أورلوف. فسنذهب إلى هناك طبعا. وفيما بعد سوف أتوجه إلى منتدى "أراضي المعاني" التعليمي في مدينة كليازما الروسية... وسيكون هناك العمل والاستراحة في آن واحد. أما البحر أو المصحة فلا يمكننا زيارتهما العام الجاري".

المصدر: kp.ru