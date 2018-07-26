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مجلة أمريكية: روسيا تعتزم صناعة مدمرة بمواصفات غير مسبوقة

أخبار روسيا

مجلة أمريكية: روسيا تعتزم صناعة مدمرة بمواصفات غير مسبوقة
Sputnik
سفن حربية روسية
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كشفت مجلة " Military Watch" الأمريكية، عن مدمرة روسية حديثة ستبدأ موسكو العمل عليها في عام 2020، حيث ستزودها بأسلحة دفاعية وهجومية مدمرة.

ويعتقد الخبراء الأمريكيون أن المدمرة الروسية من أخطر الأسلحة في العالم، وهي سفينة "ليدر" من مشروع 23560.

وستمتلك السفينة منظومات دفاع جوي من طراز "إس – 500"، للحماية من الصواريخ بعيدة المدى، وستكون مزودة أيضا بالمنظومة الدفاعية "بانتسير إس1"، والمنظومة "إس – 350".

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن روسيا تقوم بتحديث صواريخ "كاليبر" المجنحة، لاستخدامها في المدمرة الجديدة، بالإضافة إلى الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "تسيركون"، والمنظومة الصاروخية الحديثة "كينجال".

ونوهت المجلة بأن هذه السفينة المدمرة، ستبدأ روسيا في عملية بنائها اعتبارا من عام 2020.

المصدر: MilitaryWatch

// 26.06.2018 по тикету 15478

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