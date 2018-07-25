غروشكو يبحث مع خبراء أمريكيين تجنب حوادث عسكرية خطيرة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو مع الخبراء الأمريكيين في مجال الرقابة على الأسلحة تجنب حوادث عسكرية خطيرة بين البلدين والوضع المتعلق بمعاهدتين حول الصواريخ.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أنه جرى بين نائب الوزير الروسي والخبراء الأمريكيين "تبادل الآراء حول المسائل الملحة للاستقرار الاستراتيجي مع التركيز على الوضع حول معاهدة الإجراءات الإضافية للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ومعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".

وأضافت الخارجية أنه "تم كذلك بحث سبل تجنب حوادث عسكرية خطيرة".

وسبق لفريق الخبراء الأمريكيين أن اجتمع مع نواب مجلس الدوما الروسي أمس الثلاثاء، ومع أعضاء في مجلس الاتحاد الروسي اليوم الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أنه توجد هناك خلافات بين موسكو وواشنطن بشأن معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة عام 1987، وتتهم الولايات المتحدة روسيا بانتهاكها، فيما تؤكد موسكو التزامها الصارم بالمعاهدة.

المصدر: نوفوستي