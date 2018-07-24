الكرملين يعلق على الدعوة الأمريكية لعقد قمة ثانية بين بوتين وترامب

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف تلقي دعوة من الولايات المتحدة لعقد قمة جديدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن نهاية العام.

وقال أوشاكوف إنه "أثناء اللقاء في هلسنكي لم تناقش مسألة اللقاءات اللاحقة، ولكن بعد عدة أيام قدم الجانب الأمريكي مقترحا حول عقد القمة التالية في واشنطن نهاية العام الحالي".

وأوضح أنه "تم نقل هذا المقترح عبر مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، كما تطرق الرئيس ترامب إلى هذه المسألة خلال خطابات له. أما بخصوص التحضير العملي للقاء جديد، فهو لم يبدأ بعد".

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ولم يستبعد أوشاكوف فرصا أخرى للرئيسين الروسي والأمريكي للاجتماع، مشيرا إلى أن "هناك خيارات أخرى يمكن للزعيمين النظر فيها". وأضاف أن ذلك قد يحدث على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في نهاية شهر نوفمبر أو أثناء فعاليات دولية أخرى، سيشارك فيها بوتين وترامب.

وامتنع مساعد الرئيس الروسي عن الإجابة عن الأسئلة بشأن لقاء بوتين وترامب في هلسنكي، وخاصة فيما يتعلق بموضوع التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، مشيرا إلى التأجيج لهذا الموضوع في الولايات المتحدة في أعقاب القمة.

وبشأن اللقاء المتوقع بين مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، ذكر أوشاكوف أنه لم يتم تأكيد هذا اللقاء بعد.

المصدر: وكالات