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اغتيال صحفي في مدينة نيجني نوفغورود الروسية

أخبار روسيا

اغتيال صحفي في مدينة نيجني نوفغورود الروسية
ГТРК Нижний Новгород
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أعلنت مديرية لجنة التحقيق الروسية في مدينة نيجني نوفغورود أنها فتحت تحقيقا في قتل الصحفي دينيس سوفوروف.

وذكرت لجنة التحقيق أن جثة دينيس سوفوروف عثر عليها عند كورنيش قازانسكايا في مدينة نيجني نوفغورود صباح اليوم الثلاثاء، وعليها آثار القتل العمد.

وأضافت أنه تم تشكيل فريق تحقيق مشترك من أفراد لجنة التحقيق والشرطة. ويعمل الخبراء في مكان العثور على الجثة ويتحققون من ملابسات الجريمة ويبحثون عن المتورطين في الجريمة.

ودينيس سوفوروف (27 عاما) صحفي في هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "نيجني نوفغورود" المحلية، وكان يقدم برامج على التلفزيون المحلي، بما فيها البرنامج الإخباري "أخبار حوض الفولغا"، كما كان محررا في موقع "فيستي أن أن. أر أف" الإعلامي.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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