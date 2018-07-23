مدفيديف يعد بإنفاق التريليونات على الديموغرافيا

أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيدف، أن السلطات الروسية ستخصص أكثر من 3.5 تريليون روبل (الدولار يساوي نحو 63 روبل) لتمويل المشروع الوطني "الديموغرافيا".

وقال مدفيديف خلال ترأسه المجلس الرئاسي للتنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية إن "المبلغ كبير جدا، لذلك ينبغي أن يتوجه كل اقتراح ضمن مشروع الديموغرافيا نحو التأثير الأقصى، وهذا ينطبق بشكل عام على أي من مشاريعنا".

وأوضح أن تنفيذ المشروع الوطني سيستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية، "أولا ، تشكيل الظروف لحياة نشطة وكاملة كريمة، لهذا، قبل كل شيء، من الضروري الاهتمام بصحة الناس من الجيل الأكبر سنا وتحديد المشاكل في المراحل المبكرة".

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وتابع قائلا: "أما الاتجاه الثاني للعمل المقبل، فهو ضرورة رفع العمل في إطار مشروع (تشكيل نمط حياة صحي)، إلى مستوى جديد"، محددا أن ذلك سيتم من خلال تحسين أنشطة القطاع الصحي، والوصول إلى أن أكثر من نصف المواطنين يمارسون الرياضة.

وأضاف مدفيديف: "الاتجاه الثالث، هو الحاجة إلى زيادة معدل المواليد، لا سيما في المناطق التي تعاني من حالة ديمغرافية صعبة، مشيرا إلى أنه وللقيام بذلك، سيتم دعم العائلات التي تنجب أبناء".. "نحن نتحدث عن مدفوعات مستهدفة، ورأس مال الأمومة، والرهون العقارية التفضيلية في 6%، وتوسيع الفرص المتاحة للتخصيب في المختبر ورعاية الأمهات اللواتي ترغبن في العودة إلى العمل بسرعة أكبر".

وقال مدفيدف إن مشروع الديمغرافيا يجب أن يضمن تحقيق أهداف التنمية التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مرسوم مايو.

المصدر: وكالات