صحفي فرنسي مشهور سيقدم برنامجا حواريا في RT

أدلى الصحفي التلفزيوني الفرنسي المعروف فريدريك تادي اليوم الاثنين، بتصريحات حول قراره الانتقال للعمل في قناة "أر. تي" الناطقة بالفرنسية (RT France).

وقال تادي لموقع "هافينغتون بوست"، إنه قرر العمل في قناة "RT" لأنها بالنسبة له قناة دولية لا تقل أهميتها عن قناة CNN وقناة الجزيرة.

وأضاف تادي للموقع ذاته أن لدى قناة "RT France" الحرية الكاملة في طرح الأفكار وخوض الحوارات تماما كما هو الحال لدى وسائل الإعلام الفرنسية.

وأشار الصحفي الفرنسي (57 عاما) إلى أن معظم القنوات التلفزيونية الحديثة لا تعطي الفرصة للذين لا يتفقون مع نهجها وسياساتها في الظهور في برامجها الحوارية، لذلك نلحظ أن الحوارات الحقيقية اختفت بالكامل من شاشات التلفزة.

وأعلن في الـ 16 من يوليو الجاري أن تادي سيصبح مقدم برنامج حوار خاص بالشؤون الثقافية والسياسية في RT France، ومنذ ذلك الحين أصبح هذا النبأ موضوع نقاش للكثير من وسائل الإعلام الفرنسية.

وفي هذا السياق، شبّهت صحيفة "لي فيغارو" وقع هذا النبأ على الأوساط التلفزيونية في فرنسا بـ"الصاعقة في سماء صافية".

المصدر: "نوفوستي"