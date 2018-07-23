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الأمن الروسي يفكك خلية هرّبت أسلحة من الاتحاد الأوروبي

أخبار روسيا

الأمن الروسي يفكك خلية هرّبت أسلحة من الاتحاد الأوروبي
Sputnik
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أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي عن تفكيك خلية إقليمية لتهريب السلاح من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، مشيرا إلى أن عناصر الشبكة نشطوا في مقاطعات موسكو وبطرسبورغ وياروسلافل الروسية.

وذكر الأمن الفدرالي، أنه تمت في أوكار عناصر الشبكة مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة تضم 380 مسدسا وبندقية روسية وأجنبية الصنع، إضافة إلى 45 رشاشا، وقاذف قنابل واحد، وعبوة ناسفة واحدة، و15 قنبلة يدوية متشظية وأكثر من 4500 طلقة، وكواتم صوت تركّب على الأسلحة النارية، فضلا عن كميات كبيرة من قطع الغيار والمكونات اللازمة للأسلحة النارية.

وأشار كذلك إلى أن الشبكة كانت تدير ورشتين سريتين لتطوير وصيانة الأسلحة النارية وإعداد الذخائر اللازمة لها، وأن جميع عناصر الشبكة المذكورة صاروا في قبضة الأمن ويدلون بإفاداتهم حسب الأصول.

المصدر: الأمن الفدرالي الروسي

 

 

 

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