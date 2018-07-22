روسيا.. اعتقال مشبوه في قضية تجسس تخص أسلحة متطورة

أفادت "لجنة المراقبة الأهلية" الحقوقية الروسية باعتقال باحث في معهد علمي تابع لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، يشتبه بتسريب موظفين فيها معلومات سرية للاستخبارات الغربية.

ونقلت وكالة "تاس" اليوم الأحد عن ممثل "لجنة المراقبة" يفغيني ينكييف، أنه تمكن من الاتصال بالمدعو فيكتور كودريافتسيف البالغ 74 عاما، وهو باحث في معهد البحوث المركزي للهندسة الميكانيكية، التابع لمؤسسة الصواريخ الفضائية المتحدة، بعد اعتقاله ونقله إلى مركز احتجاز "ليفورتوفو" في موسكو أمس السبت.

وذكر الحقوقي أن وكالة "روس كوسموس"، التي تملك مؤسسة الصواريخ الفضائية المتحدة، لم تؤكد بشكل مباشر وجود صلة لكودريافتسيف بقضية التجسس، مشيرة إلى سرية القضية.

كما رفضت محكمة "ليفورتوفو"، التي تنظر عادة في دعاوى قضائية بتهمة الخيانة العظمى، التعليق على نبأ اعتقال الباحث، مبررة رفضها باعتبارات السرية أيضا.

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وحسب مصدر لوكالة "تاس"، فإن محاكم موسكو بصدد الكف عن نشر أسماء المتهمين في قضايا التجسس والخيانة العظمى، التي ستصنف في خانة "سري للغاية".

وأجرى رجال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الجمعة عمليات تفتيش في مكاتب موظفي معهد البحوث المركزي للهندسة الميكانيكية، وفي مكتب مدير مركز البحوث والتحليل التابع لمؤسسة الصواريخ الفضائية المتحدة دميتري بايسون، الذي قدم استقالته في اليوم التالي للإعلان عن شبهة تسريب المعلومات.

وتشتبه الأجهزة الأمنية بعمالة عدد من موظفي المعهد والمؤسسة للاستخبارات الغربية وتزويدهم إياها عمدا بمعلومات حول الصناعات الروسية في ما يخص تطوير الأسلحة فرط الصوتية بالغة السرية.

المصدر: تاس