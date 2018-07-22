طائرات الإنزال الروسية كانت تتدرب على تضليل العدو أم تحيي مناسبة عسكرية؟

نفذت ثلاث طائرات شحن وإنزال روسية تدريبات ناجحة على الدفاع باستخدام الأشعة تحت الحمراء، وزينت سماء المناورات بألوان اعتقد العامة أنها شهب نارية احتفالية ألقاها العسكريون للاحتفال.

الدفاع الجوي بالأشعة تحت الحمراء، نظام تستخدمه الطائرات الحربية لصد الصواريخ العاملة على الاستشعار بالحرارة الصادرة عن جسم الطائرة واللحاق بها حتى ضربها.

وتستخدم الطائرات الحربية نوعين من الدفاع بالأشعة تحت الحمراء، الأول يتمثل في إطلاق ما يسمى بالأفخاخ الحرارية التي يلحقها الصاروخ المعادي لتفلت الطائرة منه، والثاني عبارة عمّا يسمى بمولدات الأشعة النابضة تحت الحمراء لتضليل الصواريخ المعادية وحرفها عن الطائرة المستهدفة.

المصدر: RT